На Европейские игры в Минске было затрачено порядка 840 млн рублей

В целом на подготовку и проведение II Европейских игр в 2017-2019 годах было затрачено порядка 840 млн рублей из различных источников — бюджетные средства, кредиты банков, спонсорская помощь.

Об этом сообщил первый вице-премьер Александр Турчин 27 августа в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» .

По его словам, порядка 70% указанной суммы, или около 600 млн рублей, это инвестиционные затраты. «Конечно в этой ситуации можно задать себе вопрос: это деньги, которые пошли на игры, или даже если бы не было игр, мы бы эти расходы все равно осуществляли?», — задался вопросом Турчин и рассказал о завершенном в результате подготовки к играм в студенческой деревне, а также о закупке транспорта для столицы и областных автопарков.

«Сказать, что если бы игр не было эти траты бы не осуществлялись, я бы так не сказал, потому подвижной состав надо обновлять. Поэтому, на мой взгляд, про вот 600 миллионов наверное нельзя проводить такую прямую корреляцию, что это сиюминутные траты или сиюминутное мероприятие», — добавил чиновник.

«Дальше путем нехитрых математических расчетов у нас получается 840 минус 600 — 240 миллионов, которые израсходованы непосредственно на проведение игр. Из них порядка половины — это средства спонсоров. То есть все как бы понятно. Если дальше расшифровать, то средства пошли на проживание спортсменов, питание. А питание, значит наши предприятия смогли заработать», — сделал вывод первый вице-премьер.

По его словам, по итогам 2019 года будет проведен окончательный анализ. «Потому что сегодня у нас есть определенная информация о сумме проданных билетов, о заполняемости гостиниц, о товарах, купленных в это время иностранными гостями, когда они использовали tax-free. То есть, ряд причин, которые мы оценим по итогам 2019 года и увидим полную картину», — отметил Турчин.

Он также рассказал, что Александр Лукашенко поддержал предложение правительства, что львиная доля сэкономленных при проведении Евроигр бюджетных средств будет направлена на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Небольшие суммы будут направлены на ремонт общежитий вузов и окончание ремонта Дворца спорта.

26 июня министр финансов Максим Ермолович сообщил в парламенте, что на подготовку II Европейских игр в 2017-2019 годах было потрачено 540 млн рублей (около 270 млн долларов по текущему курсу). Два с половиной года назад Александр Лукашенко заявил, что проведение Европейских игр обойдется примерно в 50 млн долларов.