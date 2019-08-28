Антициклон продолжает хозяйничать в Беларуси

Антициклон продолжает формировать погоду на территории Беларуси. Об этом свидетельствует прогноз Белгидромета.

Синоптики отмечают, что сегодня ожидается небольшая облачность. Без осадков.

Ветер восточной четверти 3-8 м/с. Воздух в течение дня прогреется до +23..+28°C, а в юго-западных регионах до +30°C (в связи с жарой объявлен желтый уровень опасности).

В столице днем без осадков, температура воздуха: