Антициклон продолжает хозяйничать в Беларуси

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Антициклон продолжает формировать погоду на территории Беларуси. Об этом свидетельствует прогноз Белгидромета.

Синоптики отмечают, что сегодня ожидается небольшая облачность. Без осадков.

Ветер восточной четверти 3-8 м/с. Воздух в течение дня прогреется до +23..+28°C, а в юго-западных регионах до +30°C (в связи с жарой объявлен желтый уровень опасности).

В столице днем без осадков, температура воздуха:

  • утром +15..+17°C;
  • днем +26°C;
  • вечером +18..+20°C.
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Тэги: погода

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