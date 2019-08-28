Вопрос закрытия рынка РФ для белорусской продукции остро не стоит, — вице-премьер Дворник

Проблема с закрытием для белорусских сельхозпредприятий российского рынка сегодня остро не стоит, заявил заместитель премьер-министра Владимир Дворник 27 августа в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

«Что касается экспорта сельхозпродукции, то по итогам полугодия мы имеем 101,6% к уровню прошлого года. Здесь, конечно, львиная доля сегодня уходит в Российскую Федерацию. 90% от общего экспорта отправляется в Россию», — рассказал Дворник.

«Сегодня те остатки, которые мы имеем на складах, незначительны. Проблема с закрытием (российского рынка. — БелаПАН) для каких-то предприятий сегодня остро не стоит. Если какие-то предприятия закрываются, то другие открываются, то есть устраняют те замечания, выполняют те условия, которые ставит нам Российская Федерация. Поэтому каких-то проблем здесь нет», — отметил вице-премьер.

На проблемы с экспортом белорусской сельхозпродукции в Россию неоднократно обращал внимание Александр Лукашенко. 21 мая на совещании по актуальным вопросам экономики он констатировал, что белорусскому правительству так и не удалось снять ограничения на поставки сельхозпродукции на российский рынок.

«По моей информации, на сегодня около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок. Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?» — заявил Лукашенко.

На проблемы с экспортом белорусской мясо-молочной продукции Лукашенко также обратил внимание 16 мая, назначая руководящих работников предприятий и облисполкомов.

«На наших традиционных рынках, вы видите, очень сложно сегодня работать. Тем более Россия себя таким образом ведет — непонятным. Даже планы выработали с ними — балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок… Нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, уровне правительств, эту проблему», — заявил глава государства.

По данным официальной статистики, в первом квартале 2019 года экспорт белорусского молока и сливок, говядины, а также колбас в Россию снизился на 15-30%.