Лига чемпионов. Обидчик БАТЭ покидает турнир

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Норвежский «Русемборг» проиграл двухматчевое противостояние хорватскому «Динамо» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

 

Иллюстрация с сайта uefa.com
Во вторник состоялись первые ответные поединки:
  • «Русенборг» — «Динамо-Загреб» — 1:1 (первый матч — 0:2);
  • «Црвена Звезда» — «Янг Бойз» — 1:1 (2:2);
  • «Краснодар» — «Олимпиакос» — 1:2 (0:4).

Сегодня пройдут еще три встречи этой стадии:

  • «Славия» — ЧФР (первая встреча — 1:0);
  • «Аякс» — АПОЕЛ (0:0);
  • «Брюгге» — ЛАСК (1:0).

Напомним, победители противостояний продолжат борьбу за самый престижный трофей европейского клубного футбола, проигравшие — в групповом раунде Лиги Европы УЕФА.
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Тэги: Лига чемпионов

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