Лига чемпионов. Обидчик БАТЭ покидает турнир

Норвежский «Русемборг» проиграл двухматчевое противостояние хорватскому «Динамо» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Иллюстрация с сайта uefa.com

«Русенборг» — «Динамо-Загреб» — 1:1 (первый матч — 0:2);

«Црвена Звезда» — «Янг Бойз» — 1:1 (2:2);

«Краснодар» — «Олимпиакос» — 1:2 (0:4).

Во вторник состоялись первые ответные поединки:

Сегодня пройдут еще три встречи этой стадии:

«Славия» — ЧФР (первая встреча — 1:0);

«Аякс» — АПОЕЛ (0:0);

«Брюгге» — ЛАСК (1:0).

Напомним, победители противостояний продолжат борьбу за самый престижный трофей европейского клубного футбола, проигравшие — в групповом раунде Лиги Европы УЕФА.