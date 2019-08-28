Лига чемпионов. Обидчик БАТЭ покидает турнир
Норвежский «Русемборг» проиграл двухматчевое противостояние хорватскому «Динамо» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Во вторник состоялись первые ответные поединки:
- «Русенборг» — «Динамо-Загреб» — 1:1 (первый матч — 0:2);
- «Црвена Звезда» — «Янг Бойз» — 1:1 (2:2);
- «Краснодар» — «Олимпиакос» — 1:2 (0:4).
Сегодня пройдут еще три встречи этой стадии:
- «Славия» — ЧФР (первая встреча — 1:0);
- «Аякс» — АПОЕЛ (0:0);
- «Брюгге» — ЛАСК (1:0).
Напомним, победители противостояний продолжат борьбу за самый престижный трофей европейского клубного футбола, проигравшие — в групповом раунде Лиги Европы УЕФА.