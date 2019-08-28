Хочешь стать спонсором сельхозпредприятия? Дай денег или убери урожай

Проект указа об оказании спонсорской помощи сельхозпредприятиям не предполагает административного давления на промышленные предприятия, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

«Помощь сельхозпредприятию наверное надо рассматривать как добровольное дело. И бизнес идет в эту сферу. Сегодня один из IT-бизнесменов инвестировал в сельское хозяйство. Поэтому мне кажется, это такой эволюционный процесс, в котором мы должны бизнесу помогать», — отметил Турчин.

В частности, по его словам, у бизнеса возникают вопросы, как правильно отражать в учете ту помощь, которая оказывается сельхозпредприятиям.

«Какого-то административного жима и давления на предприятия — что ты там в приказном порядке обязан взять хозяйство — на мой взгляд, в документе нет», — считает первый вице-премьер.

В свою очередь вице-премьер Владимир Дворник рассказал, что рассматриваться будет помощь со стороны крупных промышленных предприятий в любой форме — финансовая или помощь в уборке урожая, наведении порядка.

По словам зампреда правительства, благодаря последним указам главы государства количество убыточных сельхозпредприятий сокращается.

«И те 49 сельхозпредприятий, которые мы обсуждали у президента, закрепленные за промышленными предприятиями, уверен, в ближайшее время почувствуют себя гораздо лучше», — сказал вице-премьер.

Александру Лукашенко 27 августа был представлен проект указа, который касается инвестирования в агропромышленный комплекс и в частности спонсорской помощи сельскохозяйственным предприятиям.

«Я хочу разобраться, что это за спонсорская помощь и надо ли нам принимать соответствующий нормативный правовой акт на уровне президента. Мне казалось, что касается спонсорской помощи, у нас в общем-то проблемы урегулированы, механизм существует. Почему мы не можем обойтись тем нормативно-правовым полем, которое у нас сегодня создано?» — задался вопросом Лукашенко.

Одна из предлагаемых новаций — учитывать у организаций-инвесторов затраты на развитие сельхозпроизводства в составе внереализационных расходов.

Ранее спонсорская помощь приходилась на основной вид деятельности, что увеличивало себестоимость продукции предприятий и влияло на конкурентоспособность. Данное предложение было одобрено и поддержано главой государства.