Как власти будут спасать 31 отстающий регион Беларуси

Министерство экономики совместно с облисполкомами подготовило комплексный план развития 31 региона Беларуси, отстающего по уровню социально-экономического развития.

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Как сообщили в пресс-службе Совмина, главной задачей является «подтянуть отстающие регионы до среднереспубликанского уровня».

Власти отдают себе отчет, заявил премьер-министр Сергей Румас, что «задача стоит непростая», так как придется найти возможности не только для реального сектора, но и для привлечения работников, а также «снижения оттока населения за счет создания комфортных условий для жизни».

По мнению главы правительства, «развитие территорий может быть связано не только с промышленностью, но и со сферой услуг, в частности с туризмом, что очень актуально для отстающих регионов».

Если все получится, в Совмине рассчитывают, что из группы отстающих выйдут 11 регионов, еще пять — вплотную приблизятся к выходу из нее.

Как отметил глава Минэкономики Дмитрий Крутой, в план развития предлагается включить 280 проектов: примерно 54 проекта будут созданы с нуля; около 80 — инвестиции в действующие производства; 140 — относятся к сфере инфраструктуры.

Он подчеркнул, что более 90% проектов профинансируют отечественные инвесторы, остальное — иностранные.

Средства Всемирного банка будут использоваться для ремонта школ и больниц.

Ранее Минэкономики сообщало, что «в результате реализации плана к 2020 году ожидается выход 11 районов из числа отстающих и сокращение разрыва в остальных отстающих районах, в том числе пяти районов практически приблизятся к выходу из группы».

По мнению экспертов, универсальных рецептов спасения отстающих районов быть не может.

«В те районы, где сохраняется экономически активное население, можно пытаться приглашать инвесторов. Депрессивным районам, откуда большая часть трудоспособного населения уехала, крайне сложно будет помочь», — отметила в комментарии БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.