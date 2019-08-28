БАТЭ — «Астана». Букмекеры верят в победу белорусов

Уже завтра белорусские футбольные болельщики узнают, будет ли у них европейская осень — выйдет ли борисовский клуб в групповой раунд Лиги Европы УЕФА.

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В минувший четверг «Астана» на своем поле крупно победила БАТЭ — 3:0. Казалось бы, фора очень большая, но в стане борисовчан не думают складывать оружия и обещают дать бой казахстанцам.

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры, суд по коэффициентам, назвали БАТЭ:

победа хозяев — 2.15-2.25;

ничья — 3.4-3.55;

победа гостей — 3.15-3.25.

Поединок на «Борисов-Арене» начнется в четверг в 20:00.