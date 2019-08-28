Рассмотрение в суде вопроса об освобождении под залог «шпиона» Юрия Политики перенесено

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Рассмотрение в Новозаводском районном суде Чернигова вопроса об освобождении под залог белоруса Юрия Политики, обвиняемого в шпионаже в Украине, перенесено.

Суд должен был состояться 27 августа, но был перенесен  в связи с невозможностью защитника обвиняемого участвовать в заседании.

Юрий Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда.

5 октября 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что обменивать осужденного в Беларуси за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко на Юрия Политику не будут, так как вина Политики не доказана. При этом он отметил, что белорусская сторона рассматривает вопрос о помиловании Шаройко.
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Тэги: шпионаж дело Политики Персона: Юрий Политика Город: Чернигов

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