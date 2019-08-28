Сколько времени в эфире получат кандидаты в депутаты

Кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва получат право обратиться к избирателям по телевидению и радио.

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По словам секретаря Центризбиркома Елены Дмухайло, кандидаты в депутаты от Минска смогут выступить в эфире телеканала «Беларусь 3» и радиостанции «Радио Минск», от Минской области — в эфире СТВ и радио «Минская волна», от других областей — в радио- и телеэфирах областных телерадиокомпаний.

«С одной стороны может показаться, что времени не так много [пять минут], но опыт показывает, что не все наши кандидаты даже пять минут выступают, а в теледебатах и подавно. Ну и для того, чтобы хорошо удерживать внимание аудитории, выступление должно быть ярким, запоминающимся. Опыт показывает, что пяти минут для этого вполне достаточно», — сказала секретарь ЦИК.

Выступления кандидатов будут проходить с 21 октября по 6 ноября (по радио — с 7.00 до 8.00, по телевидению — с 19.00 до 20.00). На телевидении выступление будет сопровождаться субтитрами или сурдопереводом. Кандидат может выступать в теле- и радиоэфире только лично, но на теледебаты может направить свое доверенное лицо.

По словам Дмухайло, ЦИК также определил печатные издания, в которых будут бесплатно публиковаться предвыборные программы кандидатов в депутаты. Так, участники избирательной кампании получат возможность опубликовать свои программы на страницах республиканских газет «Звязда» и «Рэспубліка», областных газет «Заря» (Брестская область), «Витебские вести», «Гомельская правда», «Гродненская правда», «Минская правда», «Могилевские ведомости», «Вечерний Минск».

«Поскольку кандидат может реализовать право бесплатно опубликовать программу в газете один раз, нам было необходимо предусмотреть положение о порядке осуществления контроля за соблюдением этих норм, — сказала Дмухайло. — Как и на прошлых выборах, на сайте Центральной комиссии будет создан специальный раздел «Предвыборные программы кандидатов в депутаты». Все газеты, в которые поступили для опубликования программы кандидатов в депутаты, будут направлять по факсу или электронной почте сообщения об этом с указанием даты поступления каждой программы. Мы будем оперативно размещать информацию в разделе. Редакции газет будут пользоваться этим разделом — заходить, проверять, обратился ли куда-либо еще этот кандидат в депутаты, и, соответственно, отказывать ему в публиковании, если он уже публикуется в другой газете, или публиковать, если эта газета — первая».

«Исключение составляют районные и городские газеты, которые издаются на территории соответствующего округа. В территорию некоторых избирательных округов входит по несколько районов. Соответственно, на территории каждого из них издается государственная газета. Жители получают газету в своем районе. Кандидаты по таким округам смогут выбрать — или они публикуются в республиканской газете, или в областной, или выберут две или три районные газеты. Это уже на их усмотрение», — добавила она.

Текст предвыборной программы кандидата должен быть представлен в редакцию газеты не позднее 27 октября.

Дмухайло сообщила, что кандидаты в депутаты имеют право использовать дополнительное эфирное время на телевидении, радио и дополнительно публиковать свою предвыборную программу за счет средств избирательного фонда.