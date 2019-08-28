Глава БАЖ Андрей Бастунец включен в состав совета по информационным спорам на выборах-2019

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Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов на заседании 28 августа в Минске утвердила состав наблюдательного совета по контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации в СМИ.

«Избирательный период никогда не обходится без споров и конфликтов, которые возникают в связи с использованием средств массовой информации, — заявила на заседании председатель ЦИК Лидия Ермошина. — Иногда наши кандидаты или их доверенные лица жалуются на то, что те или иные СМИ оказывают явное предпочтение кому-либо из кандидатов, что нарушает равные права остальных на участие в выборах».

«Для разрешения жалоб нужен какой-то экспертный орган, который помог бы Центральной комиссии принять решение в ту или иную сторону, признать, есть ли факт нарушения при ведении предвыборной агитации или нет. У нас уже долгие годы на время всех выборов создается наблюдательный совет по контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации в СМИ. Мы его в просторечии называем советом по информационным спорам», — добавила она.


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По словам Ермошиной, в состав совета входят «не только представители самых влиятельных СМИ и Министерства информации, но и представители двух журналистских союзов — государственного и негосударственного».

Так, министр информации Александр Карлюкевич обратился в ЦИК с рекомендацией назначить главой совета своего первого заместителя Павла Легкого. Белорусский союз журналистов рекомендовал комиссии включить в совет по информационным спорам заместителя председателя союза Сергея Сверкунова, Белорусская ассоциация журналистов — председателя организации Андрея Бастунца.

Также в состав совета, по словам главы Центризбиркома, вошли представители государственного информагентства БелТА, Первого национального канала Белорусского радио, Белтелерадиокомпании, издательского дома «Беларусь сегодня», информагентства Минск-новости.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Андрей Бастунец Лидия Ермошина Александр Карлюкевич Павел Легкий Сергей Сверкунов

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