За год резиденты «Великого камня» нарастили выручку в четыре раза

По данным официальной статистики, выручка резидентов индустриального парка «Великий камень» динамично растет.

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Так, за первое полугодие 2019-го она составила 16,8 млн рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,9 раза.

В январе-июне среднесписочная численность работников парка составила 465 человек и увеличилась почти в 2,6 раза по сравнению с первой половиной прошлого года.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг составила 16,8 млн рублей (против 4,3 млн рублей за январь-июнь 2018 года). Объем производства промышленной продукции составил 9,1 млн рублей и вырос в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в первом полугодии резиденты парка экспортировали товаров на 5,5 млн долларов (на 18,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), импортировали товаров на 24,4 млн долларов, что в 2,5 раза больше по сравнению с первой половиной прошлого года.

Практически 80% импортируемых товаров было ввезено из Китая. В то же время экспорт резидентов парка имеет иную географическую структуру. В первом полугодии 73,1% экспорта резидентов «Великого камня» пришлось на Россию, 20,9% — на долю Гонконга.

Как сообщалось, в июле в «Великом камне» состоялся международный форум, одна из целей которого заключалась в привлечении новых инвесторов в состав резидентов индустриального парка. В рамках форума были подписаны соглашения, согласно которым резидентами парка стали 11 новых компаний с заявленным объемом инвестиций 60 млн долларов.

Администрация индустриального парка ожидает, что к концу 2020 года количество резидентов увеличится с нынешних 55 до 85, а объем заявленных инвестиций вырастет с 1 млрд долларов сейчас до 1,5-2 млрд долларов к концу будущего года.

«Бизнес-планы резидентов парка предполагают, что 65% выпускаемой продукции будет реализовываться на экспорт», — сообщил руководитель администрации парка «Великий камень» Александр Ярошенко, отвечая в кулуарах июльского форума на вопросы БелаПАН.