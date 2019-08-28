Рецессия накрыла Витебскую область

Валовой региональный продукт (ВРП) в январе-июле 2019 года увеличился в Минске и областях, за исключением Витебской, свидетельствуют данные Белстата.

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В январе в Витебской области падение составило 3,8%, в январе-феврале — 2,9%, январе-марте — 2,6%, январе-апреле — 1,7%, январе-мае — также 1,7%, январе-июне — 2%, январе-июле — 1,6% (доля в ВВП составила 7,1%).

В Могилевской области в январе-июле ВРП вырос на 0,7% до 4 млрд 856,4 млн рублей (доля в ВВП — 6,7%), в Минской — на 5,8% до 10 млрд 961,1 млн (15,1%), Гомельской — на 0,8% до 7 млрд 248,3 млн (10%), Брестской — на 2,2% до 6 млрд 604,6 млн (9,1%), Гродненской — на 0,1% до 5 млрд 789,2 млн (8%).

В Минске ВРП увеличился на 0,8% до 20 млрд 190,3 млн рублей (27,9% ВВП). Нераспределенная часть составила 16,1% ВВП.

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-июле 2019 года вырос на 1,3% до 72 млрд 489 млн рублей.

По итогам 2017 и 2018 годов ВРП увеличился во всех регионах.

Продолжающаяся рецессия в Витебской области связана с отсутствием реформ региональной политики властей, отмечал ранее в комментарии БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.

«У белорусских властей отсутствует региональная политика. Формально у нас есть районы и города, но все это в рамках условного холдинга «Беларусь». Существует сильнейшая централизация всех ресурсов, система принятия политических, экономических и финансовых решений зациклена на Минск, поэтому нет витебской региональной политики, брестской и так далее. Это все подразделения одного холдинга, в рамках которого принимаются решения», — заявлял эксперт.

По его словам, как только появляются проблемы с рядом предприятий, в частности с новополоцким «Нафтаном», это сразу же оказывает влияние на экономические показатели. Также Витебская область граничит с Россией и наблюдается отток в соседнюю страну предпринимательских капиталов и трудовых ресурсов.

«Это тоже объясняет, почему Витебская область является одной из самых отстающих областей в нашей стране», — подчеркнул Романчук.