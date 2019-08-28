В четверг, 29 августа, погоду в Беларуси в основном будет определять западная периферия антициклона, располагающегося над центральной частью Европейской России.

По прогнозам синоптиков, только во второй половине дня на крайнем западе страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

Ожидается малооблачная погода. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в крайних западных районах пройдут дожди, возможны грозы.

Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха в течение суток:

минимальная ночью +11..+17°С (по северо-востоку +7..+10°С);

максимальная днем +22..+28°С (по юго-западу +29..+31°С).

Из-за жары объявлен желтый уровень опасности.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем начнет слабо падать.