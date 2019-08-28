В Витебске парень угрожал спрыгнуть с девятого этажа

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Сотрудники правоохранительных органов Витебска предотвратили попытку 24-летнего местного жителя спрыгнуть с балкона на девятом этаже.


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Милицию вызвала родственница парня, сообщившая о его желании спрыгнуть с балкона. Прибывшие к месту вызова милиционеры и сотрудники МЧС попытались вступить в разговор с парнем, но тот не шел на контакт.

С помощью родственницы правоохранители определили близкий круг общения «возмутителя спокойствия» и вызвали на переговоры его друга.

В итоге парня удалось вытянуть с балкона и передать медикам, сообщили в МВД.

В начале недели сообщалось, что в Ганцевичах на территории бывшего сушильного завода нашли повешенным 23-летнего парня.
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Тэги: попытка суицида Город: Витебск

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