В Витебске парень угрожал спрыгнуть с девятого этажа

Сотрудники правоохранительных органов Витебска предотвратили попытку 24-летнего местного жителя спрыгнуть с балкона на девятом этаже.

Милицию вызвала родственница парня, сообщившая о его желании спрыгнуть с балкона. Прибывшие к месту вызова милиционеры и сотрудники МЧС попытались вступить в разговор с парнем, но тот не шел на контакт.

С помощью родственницы правоохранители определили близкий круг общения «возмутителя спокойствия» и вызвали на переговоры его друга.

В итоге парня удалось вытянуть с балкона и передать медикам, сообщили в МВД.

В начале недели сообщалось, что в Ганцевичах на территории бывшего сушильного завода нашли повешенным 23-летнего парня.