«Соседи» поглотили минскую сеть магазинов

ОАО «Зорина» заключило сделку с компанией «Либретик» — одним из юрлиц «Соседей» — на использование товарного знака сети.

Алма Яунцемене. Фото: probusiness.io

Теперь все 12 магазинов «Зорина» будут работать под вывеской «Соседи». Теперь в сети «Соседи» будет около 120 точек, передает belretail.by .

Срок действия договора — четыре года. Сумма сделки — почти 99,5 тыс. рублей.

По состоянию на конец 2018 года пакет Мингорисполкома в ОАО «Зорина» составлял 25,79%. На данный момент, вероятно, он уменьшился примерно до 15,8%, потому что в мае «Соседи» объявили о намерении выкупить около 10%.

Совладелицей «Соседей» является литовка Алма Яунцемене. Она связана с сетью ресторанов «Васильки» и пиццериями «Пицца Темпо».