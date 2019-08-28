День Армении пройдет в Верхнем городе 31 августа

Фестиваль армянской культуры начнется в полдень и продлится до 17:00.

По информации председателя Минского городского армянского культурно-просветительского общества «Айастан» Георгия Егиазаряна, гостей ждут шахматные и футбольные турниры, вернисаж армянских мастеров, книжная выставка, мастер-классы по давке винограда для изготовления вина и по приготовлению долмы, передает minsknews.by .

На главной сцене, расположенной на площади Свободы, выступят Павел Аракелян, Искуи Абалян, Егиазар Фарашян, Карине Дрнонян, Ваграм Карапетян, Олег Амбарцумян, Стелла и другие артисты.