День Армении пройдет в Верхнем городе 31 августа

/ Культура
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Фестиваль армянской культуры начнется в полдень и продлится до 17:00.


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По информации председателя Минского городского армянского культурно-просветительского общества «Айастан» Георгия Егиазаряна, гостей ждут шахматные и футбольные турниры, вернисаж армянских мастеров, книжная выставка, мастер-классы по давке винограда для изготовления вина и по приготовлению долмы, передает minsknews.by.

На главной сцене, расположенной на площади Свободы, выступят Павел Аракелян, Искуи Абалян, Егиазар Фарашян, Карине Дрнонян, Ваграм Карапетян, Олег Амбарцумян, Стелла и другие артисты.
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Тэги: Беларусь-Армения армянская кухня Айастан Персона: Павел Аракелян Искуи Абалян Георгий Егиазарян Город: Минск

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