Советник Трампа Джон Болтон встретился с Зеленским по дороге к Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США усилят свою роль в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Фото: пресс-служба президента Украины

По словам Зеленского, «Украина приветствовала бы присоединение США к нормандскому формату», сообщается на сайте главы государства.

Президент Украины также выразил благодарность США за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Ранее Джон Болтон допустил участие США или Британии в нормандском формате переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Далее Болтон отправится в Минск, где встретится с Лукашенко.