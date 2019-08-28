Советник Трампа Джон Болтон встретился с Зеленским по дороге к Лукашенко

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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США усилят свою роль в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Фото: пресс-служба президента Украины

По словам Зеленского, «Украина приветствовала бы присоединение США к нормандскому формату», сообщается на сайте главы государства.


Интрига Болтона. Зачем едет в Минск советник президента США

Президент Украины также выразил благодарность США за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Ранее Джон Болтон допустил участие США или Британии в нормандском формате переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Далее Болтон отправится в Минск, где встретится с Лукашенко.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: нормандский формат Беларусь-США Украина-США Персона: Джон Болтон Владимир Зеленский Город: Киев

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