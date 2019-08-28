Pornhub выпустил видео с сексом ради спасения пляжей

/ Общество
Просмотров: 404

Мотивирующий ролик направлен на борьбу с загрязнением пляжей многочисленными пластиковыми отходами.

Источник: Pornhub

Сайт Pornhub опубликовал новый видеоролик, направленный на борьбу с бесконтрольным загрязнением окружающей среды пластиковыми отходами, и в частности — пляжей, сообщает Forbes.

Деньги, которые будут получены за демонстрацию видео, направят в экологическую организацию Ocean Polymers. Она планирует запуск танкера для сбора в океане пластика. На судне будет также осуществляться переработка мусора в топливо.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: PornHub экология пластик загрязнение окружающей среды

Другие материалы на эту тему:

Черное море вдвое грязнее Средиземного

Черное море вдвое грязнее Средиземного

Как на фестивале «Рок за Бобров» устроили экологическую катастрофу

Как на фестивале «Рок за Бобров» устроили экологическую катастрофу

В Минске создают народный мониторинг воздуха

В Минске создают народный мониторинг воздуха

Конец пластиковой эры. Как есть и пить, когда запретят одноразовый пластик?

Конец пластиковой эры. Как есть и пить, когда запретят одноразовый пластик?