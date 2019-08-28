Pornhub выпустил видео с сексом ради спасения пляжей

Мотивирующий ролик направлен на борьбу с загрязнением пляжей многочисленными пластиковыми отходами.

Источник: Pornhub

Сайт Pornhub опубликовал новый видеоролик, направленный на борьбу с бесконтрольным загрязнением окружающей среды пластиковыми отходами, и в частности — пляжей, сообщает Forbes .

Деньги, которые будут получены за демонстрацию видео, направят в экологическую организацию Ocean Polymers. Она планирует запуск танкера для сбора в океане пластика. На судне будет также осуществляться переработка мусора в топливо.