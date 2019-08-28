Украинский спецназ задержал 30 человек за нападение на журналистов

Силовики оперативно задержали сотрудников предприятия в Харьковской области, которые напали на журналистов телеканала «112» в прямом эфире.

По информации Нацполиции, конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета. Сотрудники предприятия пытались завладеть съемочной техникой и избили журналиста.

По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям о препятствовании законной деятельности журналистов (ст. 171), групповых нарушений общественного порядка (ст. 293), угроза или насилие журналисту (ст. 345) и умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста (ст. 347-1 УК).

По данным Национального союза журналистов Украины, за первое полугодие 2019 года в Украине произошло 36 нападений на журналистов.