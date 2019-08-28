В Молодечно пропала 17-летняя девушка

Екатерина Ашманкевич учится на втором курсе колледжа. Она ушла из общежития 25 августа и не вернулась.

Источник: Молодечненский РОВД

По сообщению Молодечненского РОВД, девушка ушла днем 25 августа. Накануне она интересовалась у дневного вахтера, как добраться в деревню Полочаны.

Екатерина была одета в брюки бордового цвета, белую майку с коротким рукавом.

Владеющих информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8017-674-96-83, 8017-677-16-56, 8029-546-40-44, 8029-555-49-71, 102.