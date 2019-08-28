Президент Литвы принял посла Беларуси Валерия Барановского

Белорусский дипломат вручил верительные грамоты Гитанасу Науседе.

Фото пресс-службы президента Литвы

«Посол Беларуси отметил наличие активного и продуктивного взаимодействия между двумя странами в экономической, транзитной, гуманитарной и других сферах, подтвердил открытость белорусской стороны к конструктивному диалогу в духе добрососедства по всем вопросам двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении МИД Беларуси.

Президент Литвы подчеркнул важность дальнейшего развития белорусско-литовских отношений, в основе которых лежит тесная историко-культурная связь между народами двух государств, а также позитивный опыт сотрудничества в различных областях, отметили в МИД.

Валерий Барановский, работавший начальником управления внешней политики Администрации президента, был назначен послом в Литве 15 января этого года.

Беспартийный 55-летний экономист и преподаватель Вильнюсской бизнес-школы Гитанас Науседа был избран президентом Литвы 26 мая.