В Беларуси используются четыре ядерные установки, еще две строятся

Это следует из 8-го национального доклада о выполнении Конвенции по ядерной безопасности ООН, опубликованного на сайте Госатомнадзора.

Упомянутая конвенция относит к ядерным установкам лишь «наземные гражданские атомные станции в юрисдикции государства, а также хранилища и установки для обработки и переработки радиоактивных материалов на площадках этих АЭС».

Вместе с тем, согласно разработанному МАГАТЭ глоссарию из области обращения с радиоактивными отходами, ядерными установками являются «заводы по изготовлению ядерного топлива, ядерные реакторы, исследовательские реакторы, АЭС, хранилища отработавшего топлива, заводы по обогащению или переработке ядерного топлива», а также в целом любые установки, «являющиеся частью ядерного топливного цикла, кроме установок по обращению с радиоактивными отходами».

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» Национальной академии наук эксплуатирует хранилище необлученного ядерного материала «Явар», а также связанные с ним исследовательские ядерные установки — критический стенд «Гиацинт» и подкритический стенд «Ялина». Критический стенд «Кристал» находится в режиме длительной остановки.

С июля 2015 года ведется сооружение пункта хранения ядерных материалов. Сейчас разрабатывается документация, необходимая для его ввода в эксплуатацию.

Единственной ядерной установкой вне ведения «Сосен» является Белорусская АЭС, строящаяся в Островецком районе Гродненской области.