В посольстве США уточнили цель визита в Минск советника Трампа

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Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон посетит Минск 29 августа, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку суверенитета Беларуси.


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«Посол Болтон встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси», — говорится в сообщении посольства в «Фейсбуке».

Болтон подтвердил визит в Минск в своем Твиттер-аккаунте: «Завтра я отправлюсь в Молдову и Беларусь, где встречусь с лидерами обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. Надеемся на укрепление наших дипломатических и экономических связей».

Приезд Болтона станет первым визитом представителя США в Беларусь на высшем уровне с начала XXI века. До него из числа американских чиновников высокого ранга Беларусь в нынешнем веке посещали помощники государственного секретаря Филипп Гордон (2009 год) и Уэсс Митчелл (2018 год).

 
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Тэги: Беларусь-Россия Беларусь-США Персона: Джон Болтон

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