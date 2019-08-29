В посольстве США уточнили цель визита в Минск советника Трампа
Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон посетит Минск 29 августа, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку суверенитета Беларуси.
«Посол Болтон встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси», —
Болтон
Приезд Болтона станет первым визитом представителя США в Беларусь на высшем уровне с начала XXI века. До него из числа американских чиновников высокого ранга Беларусь в нынешнем веке посещали помощники государственного секретаря Филипп Гордон (2009 год) и Уэсс Митчелл (2018 год).