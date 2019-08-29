«Аякс», «Брюгге» и «Славия» заняли последние вакантные места в группе ЛЧ
Определились все 32 команды-участницы группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20.
Закончились ответные матчи плей-офф квалификации турнира: «Аякс» победил АПОЕЛ со счетом 2:0 (первый матч — 0:0), «Брюгге» стал сильнее австрийского ЛАСК — 2:1 (1:0), а пражская «Славия» одолела ЧФР из Румынии — 1:0 (0:0).
В группе ЛЧ выступят:
Англия: «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм»;
Испания: «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Валенсия»;
Италия: «Ювентус», «Наполи», «Интер», «Аталанта»;
Германия: «Бавария», «Боруссия Д», «Байер», «Лейпциг»;
Франция: ПСЖ, «Лион», «Лилль»;
Россия: «Зенит», «Локомотив-Москва»;
Украина: «Шахтер»;
Португалия: «Бенфика»;
Австрия: «Ред Булл»;
Греция: «Олимпиакос»;
Хорватия: «Динамо-Загреб»;
Бельгия: «Генк», «Брюгге»;
Турция: «Галатасарай»;
Нидерланды: «Аякс»;
Сербия: «Црвена Звезда»;
Чехия: «Славия-Прага».
Жеребьевка группового этапа состоится вечером 29 августа.