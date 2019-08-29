«Аякс», «Брюгге» и «Славия» заняли последние вакантные места в группе ЛЧ

Определились все 32 команды-участницы группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20.

Закончились ответные матчи плей-офф квалификации турнира: «Аякс» победил АПОЕЛ со счетом 2:0 (первый матч — 0:0), «Брюгге» стал сильнее австрийского ЛАСК — 2:1 (1:0), а пражская «Славия» одолела ЧФР из Румынии — 1:0 (0:0).

В группе ЛЧ выступят:

Англия: «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм»;

Испания: «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Валенсия»;

Италия: «Ювентус», «Наполи», «Интер», «Аталанта»;

Германия: «Бавария», «Боруссия Д», «Байер», «Лейпциг»;

Франция: ПСЖ, «Лион», «Лилль»;

Россия: «Зенит», «Локомотив-Москва»;

Украина: «Шахтер»;

Португалия: «Бенфика»;

Австрия: «Ред Булл»;

Греция: «Олимпиакос»;

Хорватия: «Динамо-Загреб»;

Бельгия: «Генк», «Брюгге»;

Турция: «Галатасарай»;

Нидерланды: «Аякс»;

Сербия: «Црвена Звезда»;

Чехия: «Славия-Прага».

Жеребьевка группового этапа состоится вечером 29 августа.