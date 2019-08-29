Трамп заморозил программу военной помощи Украине
Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму 250 миллионов долларов в июне текущего года.
Президент США Дональд Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине».
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Речь идет о ранее выделенных 250 миллионах долларов на военную помощь Украине в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку.
Как отмечает издание, такое решение Трамп принял после саммита G7, где он старался «преуменьшать военное вторжение Москвы в Украину».
Чиновник на условиях анонимности сообщил, что Трамп хочет, чтобы другие союзники Украины «вкладывали свою справедливую долю».
Кроме того, пишет издание, пока деньги находятся на пересмотре, они не могут быть выплачены, а это означает, выделение средств Украине приостановится.