Трамп заморозил программу военной помощи Украине

Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму 250 миллионов долларов в июне текущего года.

/ Мир
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Президент США Дональд Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине».

Источник politico.com в Белом доме рассказал, что программу пересмотрят для того, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

Речь идет о ранее выделенных 250 миллионах долларов на военную помощь Украине в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку.


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Как отмечает издание, такое решение Трамп принял после саммита G7, где он старался «преуменьшать военное вторжение Москвы в Украину».

Чиновник на условиях анонимности сообщил, что Трамп хочет, чтобы другие союзники Украины «вкладывали свою справедливую долю».

Кроме того, пишет издание, пока деньги находятся на пересмотре, они не могут быть выплачены, а это означает, выделение средств Украине приостановится.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: США-Украина война на Донбассе Персона: Дональд Трамп Джон Болтон

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