Трамп заморозил программу военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине».

Источник politico.com в Белом доме рассказал, что программу пересмотрят для того, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

Речь идет о ранее выделенных 250 миллионах долларов на военную помощь Украине в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку.

Как отмечает издание, такое решение Трамп принял после саммита G7, где он старался «преуменьшать военное вторжение Москвы в Украину».

Чиновник на условиях анонимности сообщил, что Трамп хочет, чтобы другие союзники Украины «вкладывали свою справедливую долю».

Кроме того, пишет издание, пока деньги находятся на пересмотре, они не могут быть выплачены, а это означает, выделение средств Украине приостановится.