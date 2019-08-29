На Белорусской АЭС сформируют совет по культуре безопасности атомной станции

Это следует из 8-го национального доклада о выполнении Конвенции по ядерной безопасности ООН, опубликованного на сайте Госатомнадзора.

В ядерной энергетике под культурой безопасности понимается квалификационная и психологическая подготовленность персонала, при которой обеспечение безопасности объекта становится приоритетной целью и внутренней потребностью сотрудников. Высокая культура безопасности характеризуется осознанием персонала личной ответственности и тщательным самоконтролем при выполнении всех работ, которые влияют на безопасность АЭС.

В докладе отмечено, что совет будет сформирован «с целью создания необходимых условий для непрерывных улучшений культуры безопасности на станционном и индивидуальном уровнях, развития приверженности культуре безопасности на БелАЭС, а также создания атмосферы доверия и открытости при рассмотрении или обсуждении вопросов, связанных с безопасностью».

В структурных подразделениях администрации атомной станции будут назначены уполномоченные по культуре безопасности.

Как следует из доклада, на БелАЭС уже приняты локальные правовые акты, предусматривающие обязательное обучение и проверку знаний новых сотрудников по курсу «Культура безопасности», в рамках которого «изучаются основные принципы культуры безопасности, приверженность культуре безопасности на всех уровнях, роль человеческого фактора в обеспечении культуры безопасности на АЭС» и прочее.

В апреле генеральный директор БелАЭС утвердил план мероприятий по формированию и поддержанию культуры безопасности на 2019 год.