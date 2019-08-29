Сенцова доставили в Москву из колонии в Лабытнанги

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Украинского режиссера Олега Сенцова доставили из колонии на Ямале в СИЗО «Бутырка» в Москве.

Фото: ТСН

Сенцов был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, передает NV.ua.

Утром 29 августа его мать в интервью krymr.com сообщила, что сын впервые за долгое время не позвонил ей из колонии.


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Кремль подтвердил контакты президента России Владимира Путина по обмену удерживаемыми лицами с Украиной. По данным российских СМИ, Украина и Россия достигли предварительной договоренности об обмене удерживаемыми лицами по формуле 33 на 33.

Сенцов был приговорен 25 августа 2015 года к 20 годам строгого режима. Украинца захватили в Крыму российские силовики 11 мая 2014-го. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
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Тэги: Украина-Россия обмен пленными аннексия Крыма Бутырка Персона: Олег Сенцов

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