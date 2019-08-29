Сенцова доставили в Москву из колонии в Лабытнанги
Украинского режиссера Олега Сенцова доставили из колонии на Ямале в СИЗО «Бутырка» в Москве.
Сенцов был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, передает
Утром 29 августа его мать в интервью
Кремль
Сенцов был приговорен 25 августа 2015 года к 20 годам строгого режима. Украинца захватили в Крыму российские силовики 11 мая 2014-го. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки.