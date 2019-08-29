Транспортного инспектора приговорили к 4 годам за взятку в 36 рублей

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Во время личного обыска у Геннадия Солышко нашли 15 евро, 2 доллара и 25 рублей, но нет аудио или видео, где видно, как он берет деньги.


В Минске задержали водителя за взятку сотруднику ГАИ

Суд Брестского района приговорил 58-летнего транспортного инспектора к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, передает TUT.by. По версии следствия, Геннадий остановил машину 11 мая 2018 года, но не проверил ее и отпустил водителя. Якобы он получил взятки от польских водителей: 10 рублей, 5 рублей, 5 евро, 5 рублей и еще раз 5 рублей. Общая сумма — 36 рублей. Свою вину транспортный инспектор отрицает с первого дня задержания.

Позже в деле стали появляться новые эпизоды: например, 2 апреля 2019 года еще один свидетель «вспомнил», что тоже давал взятку Геннадию. Всего было написано пять таких заявлений, везде фигурируют водители из Польши.

Когда дело уже было передано в прокуратуру, 4 июня силовики задержали подозреваемого. Это мотивировалось тем, что он не признает вину, может оказывать давление на свидетелей, кроме того, обвиняется по тяжкой статье, где санкция от 3 до 10 лет лишения свободы.
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Тэги: взятка ГАИ Беларусь-Польша Персона: Геннадий Солышко Город: Брест

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