В МИД назвали конспирологией рассуждения об отказе Лукашенко от поездки в Варшаву

Президент Польши Анджей Дуда направил приглашение посетить памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в адрес Александра Лукашенко, но вместо него Беларусь будет представлять посол Владимир Чушев.

«Мы признательны президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства, — сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. — Память о миллионах солдат советских и союзных войск, павших за свободу и мирное будущее на полях сражений Второй мировой войны, о миллионах мирных жителей, ставших жертвами нацистских карателей, священна для белорусов и всегда хранится в наших сердцах».

Рассуждая о том, почему на памятных мероприятиях 1 сентября в Варшаве Беларусь будет представлять посол в Польше Владимир Чушев, он сказал: «Не нужно заниматься никакой конспирологией».

Приглашения на памятные мероприятия были направлены польской стороной в адрес глав государств стран — членов Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства. При этом российского президента на посвященные этой дате мероприятия Польша не пригласила. Некоторые аналитики связали отказ Лукашенко от поездки в Варшаву именно с тем, что на памятные мероприятия не пригласили Путина.