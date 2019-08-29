Самый богатый китаец спрогнозировал 12-часовую рабочую неделю

Технологический прогресс и изменения в системе образования приведут к тому, что люди в будущем будут работать три дня в неделю и четыре часа в день, считает сооснователь Alibaba Джек Ма.

Миллиардер выступил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, где отметил, что нынешняя система образования устарела, передает The Economic Times . По его словам, она смоделирована для промышленного периода, и он предвидит день, когда машины смогут перехитрить людей в областях памяти и повторяющихся навыков.

Главный исполнительный директор Tesla Inc., Илон Маск, который выступал с Ма на одной сцене, согласился с его словами. Пользуясь случаем, он также прорекламировал свой проект Neuralink, который пытается объединить человеческий мозг с искусственным интеллектом.