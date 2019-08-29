Визит в Беларусь миссии БДИПЧ ОБСЕ по оценке предвыборной ситуации завершится 30 августа

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Начавшийся 26 августа визит миссии БДИПЧ ОБСЕ по оценке предвыборной ситуации в Беларуси завершится 30 августа, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Цель миссии — общая оценка предвыборной ситуации в стране и хода подготовки к выборам, а также определение модальности и формата миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси. Уже состоялся ряд встреч представителей миссии в органах государственного управления и белорусских организациях, в том числе в Министерстве иностранных дел», — сказал он.


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9 августа пресс-служба БДИПЧ сообщила, что бюро получило приглашение наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси. Решение о необходимости наблюдения за выборами БДИПЧ примет именно на основе рекомендаций проходящей в эти дни оценочной миссии.

«Если будет принято решение о наблюдении за выборами, то наблюдательная миссия начнет свою работу приблизительно за шесть недель до выборов», — сообщили в пресс-службе бюро.

Выборы в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва пройдут 17 ноября, в Совет Республики — 7 ноября.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: БДИПЧ ОБСЕ выборы в парламент-2019 Персона: Анатолий Глаз

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