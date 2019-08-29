Лукашенко хочет по-дружески обсудить с Болтоном белорусско-американские отношения

Во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном официальный белорусский лидер предложил обсудить двусторонние отношения «откровенно и по-дружески».

Фото пресс-службы президента

По его словам, «у сторон уже есть определенная история перезагрузки двусторонних отношений».

Ранее, напомним, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил журналистам, что помимо встречи Болтона на высшем уровне, запланированы его переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Предметом обсуждения, по его словам, будут вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности.

О предстоящем визите Джона Болтона в Минск накануне сообщило посольство США в Беларуси.

28 августа Болтон в своем твиттер-аккаунте написал: «Завтра я отправлюсь в Молдову и Беларусь, где встречусь с лидерами обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. Надеемся на укрепление наших дипломатических и экономических связей».

Приезд Болтона стал первым визитом представителя США в Беларусь на высшем уровне с начала XXI века. До него из числа американских чиновников высокого ранга Беларусь в нынешнем веке посещали помощники государственного секретаря Филипп Гордон (2009 год) и Уэсс Митчелл (2018 год).

Комментируя ранее визит Болтона в Минск, бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Майкл Карпентер заявил, что политика относиться к Беларуси «как к черной дыре и игнорировать ее» потерпела неудачу. «Это не привело к продвижению вперед в области прав человека», — добавил он.

Кремль расценивает визит Болтона в Беларусь как внутреннее дело Минска, заявил 28 августа журналистам в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заметил, что говорить о тесном сотрудничестве Минска и Вашингтона пока не приходится, «это — визит на рабочем уровне».

Комментируя информацию о том, что Беларусь рассматривает возможность закупать американскую нефть, Песков заявил, что это — «вопрос экономической целесообразности». В то же время представитель Кремля напомнил, что партнерство России и Беларуси продолжается, и выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.