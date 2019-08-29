Активисты требуют решения всех проблем безопасности перед пуском БелАЭС

Белорусская антиядерная кампания требует от Госатомнадзора решить все проблемы безопасности Островецкой АЭС до ее физического пуска, в том числе — проблемы, выявленные во время партнерской проверки стресс-тестов и их общественной экспертизы.

Открытое обращение кампании, куда входят Белорусская партия «Зеленые» и ОО «Экодом», распространено в СМИ 29 августа.

Его авторы критикуют Национальный план действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС за «недостаточно серьезное отношение к процедуре стресс-тестов» и «введение в заблуждение о выводах европейских экспертов».

В обращении, в частности, опровергается содержащийся в Нацплане вывод о том, что «дефицитов безопасности не выявлено» и «дополнительные меры по усилению проектного уровня безопасности не требуются».

Представители экологической общественности утверждают, что доклад евроэкспертов по итогам партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС не содержит такого вывода. Более того, группа международных экспертов, проводившая партнерскую проверку, «выявила проблемы в каждой из трех областей исследования и выдала белорусской стороне рекомендации по их устранению», говорится в обращении.

Его авторы ставят вопрос: если никаких мер после проведения стресс-тестов не требуется, для чего нужен Нацплан и соответствующие расходы?

Представители антиядерной кампании обеспокоены тем, что не все рекомендации европейских экспертов по устранению рисков БелАЭС включены в Нацплан. Проигнорированы также некоторые меры, предложенные общественной экспертизой стресс-тестов БелАЭС.

Так, не учтено предложение по оснащению БелАЭС системами фильтрации вентилирования защитной оболочки, что оставляет нерешенной проблему радиоактивных выбросов БелАЭС — как в результате возможной аварии, так и в штатном режиме работы. Например, в таких странах, как Финляндия, подобная мера является обязательной.

«Большинство практических действий по устранению рисков БелАЭС, описанных в Нацплане действий, крайне затруднительно выполнять в условиях работающей реакторной установки, подключенной к сети. Это также создает дополнительные риски безопасности работы станции. Более того, это крайне дорогостоящая процедура», — говорится в обращении.

«Крайнюю тревогу» авторов обращения вызывает реакция белорусского МИДа на заявление литовской стороны, призывающей осуществить Нацплан действий до физического пуска БелАЭС.

«На наш взгляд, Литва обоснованно заявляет о том, что действия по снижению рисков БелАЭС для Беларуси не так важны, как ввод в строй. Это демонстрирует как сам ход строительства, так и Нацплан действий. Однако вместо признательности за справедливые замечания, которые служат усилению безопасности в регионе, Беларусь пытается указать Литве на некие нарушения. При этом совершенно не учитывая того факта, что Литва выводит из эксплуатации АЭС, наследие советского времени, а не строит новую. И она это делает гораздо более открыто, руководствуясь при этом более современными европейскими стандартами и подходами», — говорится в обращении.

Представители общественности призывают Госатомнадзор пересмотреть график исполнения Нацплана действий, включив туда все рекомендации (в том числе установку системы фильтрации вентсистем контайнмента), и исполнить их до физического пуска станции.

Текст аналогичной петиции был ранее размещен на сайте change.org. За неделю петиция собрала около полутора тысяч подписей.