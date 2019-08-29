Болтон обозначил Лукашенко темы, которые интересуют США
Советник президента США Джон Болтон обозначил на встрече с Александром Лукашенко темы, которые интересуют американскую администрацию.
По его словам, встреча с официальным белорусским лидером «хорошая возможность провести разговор по нескольким очень важным темам — региональной безопасности, двустороннего сотрудничества».
Он подчеркнул, что наиболее США интересуют вопросы прав человека и нераспространения оружия.
Советник Дональда Трампа высказал уверенность, что стороны смогут найти общий язык.
Болтон особо подчеркнул, что «история не стоит на месте (уже прошло достаточно много времени с распада СССР), геополитическая ситуация изменилась».
По его мнению, даже во время разговора с Лукашенко ситуация постоянно меняется.