Болтон обозначил Лукашенко темы, которые интересуют США

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Советник президента США Джон Болтон обозначил на встрече с Александром Лукашенко темы, которые интересуют американскую администрацию.

Фото пресс-службы президента

По его словам, встреча с официальным белорусским лидером «хорошая возможность провести разговор по нескольким очень важным темам — региональной безопасности, двустороннего сотрудничества».


Лукашенко хочет по-дружески обсудить с Болтоном белорусско-американские отношения

Он подчеркнул, что наиболее США интересуют вопросы прав человека и нераспространения оружия.

Советник Дональда Трампа высказал уверенность, что стороны смогут найти общий язык.

Болтон особо подчеркнул, что «история не стоит на месте (уже прошло достаточно много времени с распада СССР), геополитическая ситуация изменилась».

По его мнению, даже во время разговора с Лукашенко ситуация постоянно меняется.
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Тэги: Беларусь-США Персона: Джон Болтое

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