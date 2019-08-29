Назначен новый премьер-министр Украины

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Депутаты украинского парламента на своем сегодняшнем послеобеденном заседании назначили нового премьер-министра страны.

Фото с сайта vesti-ukr.com


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За назначение выдвинутого президентом Владимиром Зеленским кандидатуры Алексея Гончарука проголосовали 290 нардепов.

Новому главе правительства 35 лет. Окончил Институт права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом (магистр права), а также Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

В последнее время работал заместителем главы Офиса (Администрации) президента, где курировал экономический блок.
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Тэги: Украина Верховная Рада Персона: Алексей Гончарук Город: Киев

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