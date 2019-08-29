Назначен новый премьер-министр Украины

Депутаты украинского парламента на своем сегодняшнем послеобеденном заседании назначили нового премьер-министра страны.

Фото с сайта vesti-ukr.com

За назначение выдвинутого президентом Владимиром Зеленским кандидатуры Алексея Гончарука проголосовали 290 нардепов.

Новому главе правительства 35 лет. Окончил Институт права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом (магистр права), а также Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

В последнее время работал заместителем главы Офиса (Администрации) президента, где курировал экономический блок.