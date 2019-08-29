Объявлено штормовое предупреждение

/ Общество
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В пятницу погоду на территории Беларуси будет формировать малоактивный атмосферный фронт.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В северо-западных регионах страны пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный (при грозах порывистый).

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +13..+19°С (в восточных регионах +7..+12°С);
  • максимальная днем +21..+27°С (в западных регионах +28..+31°С).

Атмосферное давление существенно не изменится.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: погода

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