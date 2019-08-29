Объявлено штормовое предупреждение
В пятницу погоду на территории Беларуси будет формировать малоактивный атмосферный фронт.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В северо-западных регионах страны пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы.
Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный (при грозах порывистый).
Температура воздуха:
- минимальная ночью +13..+19°С (в восточных регионах +7..+12°С);
- максимальная днем +21..+27°С (в западных регионах +28..+31°С).
Атмосферное давление существенно не изменится.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.