Объявлено штормовое предупреждение

В пятницу погоду на территории Беларуси будет формировать малоактивный атмосферный фронт.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. В северо-западных регионах страны пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный (при грозах порывистый).

Температура воздуха:

минимальная ночью +13..+19°С (в восточных регионах +7..+12°С);

максимальная днем +21..+27°С (в западных регионах +28..+31°С).

Атмосферное давление существенно не изменится.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.