Более 20 соратников Статкевича пойдут в депутаты

Оргкомитет по созданию партии «Народная Грамада» намерен выдвинуть более двух десятков кандидатов на парламентских выборах, сообщил БелаПАН глава оргкомитета Николай Статкевич.

«Мы пока не знаем, станут ли они кандидатами, зарегистрируют ли их. Мы сделаем выдвижение путем сбора подписей, примерно 25 человек. Будут проводить пикеты, периодически в них участвовать, по очереди, и я в том числе. Информация будет публиковаться заранее, где можно послушать меня и кандидатов, это будет возможность проводить санкционированные публичные мероприятия», — заявил он.

Статкевич не исключил, что кандидаты после сбора подписей снимутся с парламентской кампании. Это будет зависеть от того, кто будет включен в составы избирательных комиссий.

«По итогам формирования комиссий «Народная Грамада» примет решение о целесообразности дальнейшего участия в этой кампании. Если все будет как обычно, то мы не будем делать вид, что у нас есть выборы, если комиссии будут сформированы без альтернативных кандидатов», — сказал политик.

По его словам, активисты намерены использовать период сбора подписей для проведения акций и пикетов.

«Мы имеем намерение воспользоваться этой возможностью по максимуму. Сейчас самый свободный этап кампании, не надо платить деньги, подавать заявки, это легальная возможность проводить пикеты. Ограничение только одно: список мест, где нельзя их проводить. Мы будем приглашать людей, чтобы они высказались о проблемах, мы будем слушать и отвечать на их вопросы», — пояснил политик.

Выборы в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва пройдут 17 ноября этого года, в Совет Республики — 7 ноября.

Следует отметить, что Николай Статкевич 17 января был избран претендентом в кандидаты на пост президента от Белорусского национального конгресса (не имеет регистрации).