Лига чемпионов. Прошла жеребьевка группового раунда

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В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций прошла жеребьевка самого престижного клубного турнира Старого света — Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Фото с сайта uefa.com

Вот какие квартеты образовались:

  • группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»;
  • группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»;
  • группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо-Загреб, «Аталанта»;
  • группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»;
  • группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»;
  • группа F: «Барселона», «Боруссия», «Интер», «Славия»;
  • группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «Лейпциг»;
  • группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».

Напомним, чемпион Беларуси — БАТЭ — вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов после двухматчевого противостояния с норвежским «Русенборгом» (2:1 — дома, 0:2 — в гостях).
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Тэги: Лига Европы

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