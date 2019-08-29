Лига чемпионов. Прошла жеребьевка группового раунда

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций прошла жеребьевка самого престижного клубного турнира Старого света — Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Фото с сайта uefa.com

Вот какие квартеты образовались:

группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»;

группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»;

группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо-Загреб, «Аталанта»;

группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»;

группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»;

группа F: «Барселона», «Боруссия», «Интер», «Славия»;

группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «Лейпциг»;

группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».

Напомним, чемпион Беларуси — БАТЭ — вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов после двухматчевого противостояния с норвежским «Русенборгом» (2:1 — дома, 0:2 — в гостях).