Лига чемпионов. Прошла жеребьевка группового раунда
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций прошла жеребьевка самого престижного клубного турнира Старого света — Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.
Вот какие квартеты образовались:
- группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»;
- группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»;
- группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо-Загреб, «Аталанта»;
- группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»;
- группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»;
- группа F: «Барселона», «Боруссия», «Интер», «Славия»;
- группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «Лейпциг»;
- группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».
Напомним, чемпион Беларуси — БАТЭ — вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов после двухматчевого противостояния с норвежским «Русенборгом» (2:1 — дома, 0:2 — в гостях).