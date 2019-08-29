БАТЭ выиграл у «Астаны», но покидает Лигу Европы

Борисовский БАТЭ завершил свое участие в евросезоне 2019/2020.

Фото ФК БАТЭ

Сегодня борисовчане на своей арене взяли верх над «Астаной» — 2:0, но по сумме двух матчей (в гостях они проиграли 0:3) завершили еврокубковую историю в этом году.

Состав хозяев: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Сарока (Мукам, 57), Копитович, Скавыш (Туоминен, 79), Риос, Стасевич (капитан), Волков, Д.Бага (Виллюмссон, 74). Предупреждение получил Виллюмссон (90+6).

В плей-офф квалификации турнира белорусская команда по сумме двух встреч проиграла казахстанской «Астане» (0:3 в гостях, 2:0 дома). 29 августа в ответном поединке на своем поле мячи забили Максим Скавыш (на 6-й минуте) и Евгений Яблонский (на 85-й).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 10:12 в пользу «Астаны», из них в створ ворот — 4:5, опасные атаки — 48:32, угловые удары — 7:3, офсайды — 3:1, штрафные удары — 11:5.

В нынешнем еврокубковом сезоне БАТЭ стартовал с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где выиграл у польского «Пяста» (1:1 дома, 2:1 в гостях). В следующем раунде отбора команда Алексея Баги уступила норвежскому «Русенборгу» (2:1 дома, 0:2 в гостях) и опустилась в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Там белорусский клуб был сильнее «Сараева» (Босния и Герцеговина) (2:1 в гостях, 0:0 дома) и вышел в плей-офф.

C 2008 года БАТЭ третий раз не попал в основной раунд еврокубков. Во всех случаях борисовчане проигрывали казахстанским клубам. Помимо 2019-го это случилось в 2013 году — поражение от карагандинского «Шахтера» (0:1, 0:1; 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов) и в 2016-м — от «Астаны» (0:2, 2:2; плей-офф квалификации Лиги Европы).