Савилов: мы польщены желанием канадца Паре выступать за сборную Беларуси

Председатель Федерации хоккея Геннадий Савилов приветствовал желание канадского легионера минского «Динамо» Франсиса Паре выступать за белорусскую сборную.

«Мы, безусловно, польщены тем, что иностранные хоккеисты мирового уровня выражают желание и готовность защищать цвета национального флага Республики Беларусь. Надеемся, что, глядя на них, следуя их примеру в отношении к делу и перенимая их опыт, наши юные спортсмены в скором времени примут у них эстафету и еще с большим рвением, самоотверженностью и трепетом добудут для страны регалии и кубки, почет от граждан и уважение от соперников», — заявил Савилов пресс-службе ФХБ.

Желание выступать за белорусскую сборную 32-летний нападающий выразил во время открытой тренировки «Динамо» 29 августа.

«В своей карьере я уже выигрывал чемпионаты, становился обладателем Кубка Колдера, Кубка Шпенглера и Кубка Гагарина, но если я смогу попасть в национальную команду и сыграть на чемпионате мира — это будет абсолютно уникальный опыт для меня. Можете считать это официальным заявлением: я хотел бы однажды сыграть на чемпионате мира, получив белорусский паспорт. Я готов с гордостью представлять Беларусь на подобных турнирах», — сказал Паре.

Ранее белорусские паспорта для выступления за сборную получили американец Ник Бэйлен, канадцы Джефф Платт и Шарль Лингле. Новый главный тренер национальной команды Михаил Захаров заявил, что не против натурализации игроков.