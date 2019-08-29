«Битва». В прокат вышел новый фильм по сценарию Андрея Курейчика

Белорусский сценарист Андрей Курейчик стал автором сценария самого кассового фильма в истории российского кино. А теперь выступил соавтором молодежной драмы продюсера Алексея Учителя.

Кадр из фильма «Битва»

Картину «Битва» снял режиссер Анар Аббасов. В юности он увлекался танцами и даже ставил номера для «Фабрики звёзд».

«Во время учебы во ВГИКе я познакомился с Максимом Шейниным, руководителем танцевального коллектива слабослышащих ребят, которые выходили на обычные конкурсы, – говорит Аббасов. – Тогда я снял документальный фильм о нем, а потом задумал полнометражное игровое кино, но долго не мог «поймать» сюжет».

Спустя некоторое время у Анара появилась идея рассказать о танцоре, который теряет слух, но несмотря на это пытается достичь успеха. Тогда он и соавтор сценария Андрей Курейчик встретились и поговорили с людьми, чьи истории могли лечь в основу картины.

«Многие людей проходили внутренний путь от депрессии к «нахождению» настоящего себя, вопреки всему, и это касалось не только танца и глухоты, но и слепоты, и потери движения, – рассказывает Курейчик. – Для нас главным было не вызвать жалость и не спекулировать на этом, а показать историю про человека, который обрел силу, проходя свой сложный путь и вышел на самостоятельную победу. Так что у нашего героя нет одного-единственного прототипа. Этот персонаж – сборный, но в нем объединились истории реальных людей».

На главную роль создатели картины хотели взять профессионального танцора, однако во время длительного кастинга так и не смогли найти того, кто смог бы драматически «вытянуть» такого героя. Именно поэтому в итоге выбор пал на актера кино и театра «Гоголь-центр» Риналя Мухаметова. Он не только уже играл персонажа с ограниченными возможностями (в фильме «Временные трудности»), но и когда-то занимался брейк-дансом – что помогло ему органично выглядеть на экране.

Белорусский драматург Андрей Курейчик стал соавтором сценария картины. Напомним, что он также написал сценарий к самому кассовому фильму в истории российского кино – «Движение вверх». Картина рассказывает о легендарной победе сборной СССР по баскетболу в финале мюнхенской Олимпиады 1972 года. Тогда уроженец Беларуси Иван Едешко отдал «золотой» пас на последних минутах встречи – ставший одним из самых легендарных моментов в истории мирового спорта.

В белорусском прокате фильм «Битва» стартовал 29 августа.