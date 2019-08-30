Отставленный генпрокурор Луценко заявил о подвижках в расследовании дела об убийстве Шеремета

О продвижении в деле убийства журналиста Павла Шеремета заявил генеральный прокурор Украины Юрий Лцуценко, который 29 августа был отправлен в отставку новой Верховной Радой.

«Мне сообщил глава Нацполиции, что сделан еще один шаг», — сказал Луценко, которого цитирует censor.net.ua.

На вопрос, будет ли это дело раскрыто, он заявил: «Мы считаем, что знаем фамилии людей, которые по основной версии являются исполнителями этого преступления. Но это версия. Знать и доказать — это разные вещи. Мы тяжело над этим работаем».

Известный белорусский журналист, исполнительный директор «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». В третью годовщину убийства президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении заслушать доклады силовиков о ходе расследования.

23 июля в присутствии представителей СМИ Зеленский принял отчет главы Национальной полиции Сергея Князева, а после заслушивания секретной части доклада вышел к журналистам и заявил, что «у нас с вами будет результат».