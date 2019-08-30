Новый глава МИД Украины: первые контакты с белорусским руководством обнадежили

«Первые контакты с белорусским руководством обнадежили», — заявил новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 29 августа в Верховной Раде перед утверждением своей кандидатуры, которую внес президент Владимир Зеленский.

По словам Пристайко, Украина будет вдумчиво, креативно, но принципиально искать пути восстановления круга друзей вокруг себя.

«Наша деятельность будет подчиняться целесообразности, выгодности, перспективности партнера. Это не означает, что мы забываем о наших принципах. Нет. Но мы должны учиться у наших иностранных партнеров, которые никогда не забывают о своих энергетических, торговых, транзитных интересах, интересах безопасности», — сказал дипломат.

Внешнеполитическим приоритетом № 1 он назвал «восстановление мира на востоке и деоккупацию и возвращение Крыма». «Мы не можем не будем вести бесконечные переговоры в разных форматах», — подчеркнул Пристайко.

Он напомнил о «ряде компромиссных шагов», предложенных президентом Зеленским и «прежде всего направленных на восстановление связей с нашим собственным народом, который оказался за линией соприкосновения».

«Ценой значительных усилий» перезапущен процесс обмена пленными, восстанавливается, «где это возможно», инфраструктура и обеспечиваются социальные выплаты. Украина, по словам Пристайко, рассчитывает, что эти шаги позволят «открыть новую страницу мирного процесса».

«Если процесс пойдет дальше, будем искать и думать над следующими шагами: над модальностями возвращения людей к мирной жизни, проведением выборов, амнистией, снятием торговых ограничений, восстановлением полного контроля над нашими границами», — сообщил дипломат.

По его мнению, сейчас не так важно, будет это осуществляться путем приглашения миротворческой миссии или выполнения минских соглашений. «Критично важно другое: у нас есть на это полгода. Я нацеливаю дипломатическую службу на этот полугодовой срок», — сказал Пристайко.

8 июля Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в Минске.

«Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе, — сказал президент Украины. — Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон». «Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить», — добавил Зеленский.

«Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна — и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», — говорилось в распространенном в тот же день сообщении пресс-службы белорусского руководителя.

Ожидается, что Зеленский и Лукашенко впервые встретятся в Житомире, где 3—4 октября пройдет форум регионов Украины и Беларуси.