На сегодня объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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Сегодня в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Такой прогноз сделал Белгидромет.

Фото pixabay.com

В отдельных районах пройдут дожди. Возможны грозы.

Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный (при грозах порывистый).

Максимально воздух прогреется до +21..+27°C (в западных регионах до +28..+31°C).

В столице вероятность дождя составляет 70-80%, возможна гроза. Температура воздуха составит:

  • утром +17..+19°C;
  • днем +24..+26°C;
  • вечером +22..+24°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности. 
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Тэги: погода

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