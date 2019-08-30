На сегодня объявлен желтый уровень опасности

Сегодня в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Такой прогноз сделал Белгидромет.

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В отдельных районах пройдут дожди. Возможны грозы.

Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный (при грозах порывистый).

Максимально воздух прогреется до +21..+27°C (в западных регионах до +28..+31°C).

В столице вероятность дождя составляет 70-80%, возможна гроза. Температура воздуха составит:

утром +17..+19°C;

днем +24..+26°C;

вечером +22..+24°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.