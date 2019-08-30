Кроме Сенцова и Карпюка Россия освободила похищенного два года назад в Беларуси Павла Гриба

В числе освобожденных в России украинцев — похищенный два года назад в Беларуси Павел Гриб.

Как сообщил в «Фейсбуке» новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, Россия освободила Олега Сенцова, Станислава Карпюка, Владимира Балуха и Павла Гриба, а также 24 моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе.

Освобождение украинцев стало результатом переговоров между Россией и Украиной по обмену пленными. Процесс переговоров продолжается, сообщает УНИАН со ссылкой на офис президента Украины.

Напомним, 22 марта 2019 года в Ростове-на-Дону суд приговорил Гриба к шести годам лишения свободы за «содействие терроризму». По версии обвинения, в 2017 году Гриб через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере, после чего бежать из страны.

Об исчезновении на территории Беларуси Павла Гриба заявил 28 августа 2017 года его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб.

По его информации, 24 августа сын отправился в Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в соцсетях. Девушка якобы должна была приехать на встречу из России. Молодой человек планировал вернуться в тот же день.

Когда этого не произошло, отец выехал на его поиски в Гомель, где выяснил, что сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса России (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

Ершова позже призналась журналистам, что встреча была инициирована ФСБ.

В сентябре 2017 года представитель украинского МИД сообщил, что Гриб находится в СИЗО Краснодара. По информации украинского министерства, белорусская сторона не отреагировала на отправленную Киевом ноту с просьбой объяснить исчезновение на территории Беларуси украинского гражданина.

В октябре прошлого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польской газете «Речпосполита» заявил, что задержание Гриба в Гомеле свидетельствует о том, что пребывание украинских граждан на территории Беларуси потенциально опасно. Это заявление вызвало критику в МИД Беларуси.

«Складывается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе в отношении самого близкого своего соседа — Беларуси, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. — Буквально вчера они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси. Хотя президент нашей страны неоднократно говорил о том, что отсюда оккупировать Украину могут только армады белорусских тракторов или комбайнов».

В январе нынешнего года Европейский союз призвал Россию освободить всех незаконно задержанных граждан Украины.

«20-летний инвалид Павел Гриб, гражданин Украины, был похищен 24 августа 2017 года в Беларуси и задержан российскими властями без каких-либо четких обвинений, — отметила пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич. — Европейский союз ожидает его немедленного освобождения и предоставления доступа к специальному медицинскому лечению, в котором он нуждается. У украинских врачей должна быть возможность видеться с ним, пока он остается под стражей, как того требует недавнее решение Европейского суда по правам человека».