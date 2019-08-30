В 2020-м власти собираются занять примерно 2 млрд долларов

В следующем году власти планируют занять на внешнем и внутреннем рынке около 2 млрд долларов. По информации БелаПАН, эти заимствования планируется осуществить для рефинансирования платежей по госдолгу.

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В частности, планируется, что 1,35 млрд долларов будет привлечено на внешнем рынке и еще около 600 млн долларов составят заимствования на внутреннем рынке. Предполагается, что эти средства будут привлечены для рефинансирования части валютного внешнего госдолга.

В будущем году Беларусь должна будет направить на погашение основного долга около 6 млрд рублей, при этом погашение валютного госдолга составит порядка 2,6 млрд долларов.

Кроме этого, платежи по обслуживанию внешнего госдолга составят 2,86 млрд рублей, в том числе платежи по обслуживанию валютного долга — около 1,25 млрд долларов, из них внешнего — порядка 1 млрд долларов. Таким образом, в будущем году Беларусь должна вернуть кредиторам более 8,8 млрд рублей, в том числе платежи по валютному внутреннему и внешнему госдолу составят свыше 3,8 млрд долларов.

В целях снижения долговой нагрузки на экономику белорусские власти в ближайшие годы собираются придерживаться бюджетного правила, согласно которому не менее 25% платежей по погашению долга ежегодно будет покрываться за счет недолговых источников. Это предусматривает проект программы управления государственными финансами до 2025 года. Документ рассматривался на прошлой неделе на заседании президиума Совмина.

«По госдолгу основной посыл — чтобы мы его не наращивали, поэтому мы предусматриваем ряд параметров, которые будут вести к планомерному его снижению», — сказал журналистам первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, комментируя на прошлой неделе проект программы управления госфинансами до 2025 года.

По мнению экспертов, планы властей по снижению уровня госдолга связаны с тем, что текущий уровень долговой нагрузки остается высоким. В 2017-2020 годах около 11% расходов республиканского бюджета приходится на выплаты по обслуживанию госдолга.

«Суммы, которые направляет ежегодно государство на выплаты по госдолгу, уже сейчас являются весьма значительными. Поэтому желательно, чтобы доля расходов бюджета на обслуживание госдолга, которая сейчас составляет около 11%, не росла. В противном случае повышать зарплаты бюджетникам, которые все еще остаются небольшими, вряд ли удастся в будущем», — подчеркнул в комментарии БелаПАН старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.