Доллар продолжает расти и уже торгуется на рубеже 2,1 рубля

Американская валюта продолжает набирать вес. Об этом свидетельствуют данные торгов на белорусской валютно-фондовой бирже.

Так, доллар добавляет еще 0,0068 пункта и на данный момент находится на отметке 2,0991 белорусского рубля.

Растет (и существенно) российский рубль. Плюс утром составляет 0,0202 пункта — 3,1571 белорусского рубля за 100 российских.

А вот европейская валюта сдает свои позиции на 0,0016 пункта — 2,3159 белорусского рубля.