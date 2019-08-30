Получить водительские права станет проще

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В Беларуси упростили процедуру получения водительских прав. В частности речь ведется о медицинской справке, которая необходима для получения удостоверения водителя.


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По словам министра здравоохранения Владимира Караника, такую справку сможет выдавать обычный врач общей практики.

Как заявил чиновник в эфире программы «Марков. Ничего личного», на данном этапе идет обсуждение вопроса.

Терапевт сможет выдать такой документ, если у претендента «за прошедшие пять лет не были выявлены заболевания, которые препятствуют управлению транспортного средства».

Также ожидается, что у водителя появится возможность «продлить справку без посещения узких специалистов».
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Тэги: водительское удостоверение медицинская справка Персона: Владимир Караник

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