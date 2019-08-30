Монстр встал между Трампом и Зеленским

Анонсированная ранее встреча в Варшаве президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского не состоится — американский лидер отменил свой визит в Польшу.

Фото с сайта glavred.info

Барьером, помешавшим провести первую встречу глав государств, стал надвигающийся на Флориду ураган Дориан.

По прогнозам синоптиков, на центральную часть штата в эти выходные обрушатся «невероятно сильные» ветры. Как ожидается, Дориан достигнет Атлантического побережья в понедельник, усилившись до опасной четвертой категории.

«Похоже, что это будет абсолютный монстр», — написал президент США в своем микроблоге.

Ураган, скорость ветра внутри которого уже превышает 130 миль в час, надвигается на центральную часть Флориды, в том числе на знаменитое Космическое побережье. Дориан должен достигнуть земли в понедельник.

Уже известно, что вместо Трампа в Варшаву полетит вице-президент Майк Пенс. Скорее всего, именно с ним встретится Зеленский, хотя пока Офис украинского лидера никак не комментирует ситуацию.