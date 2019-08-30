Сеть магазинов «Санта» открывает в Минске шесть супермаркетов

Сеть магазинов «Санта» приходит в Минск и открывает сразу шесть супермаркетов в разных районах города. Самым крупным будет магазин в ТЦ «Магнит» на проспекте Дзержинского, 106.

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Сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». Недавно «Санта» стала владельцем сети магазинов «Рублёвский», многие из которых после вскоре заработают под новой вывеской. Всего в торговую сеть «Санта» входит около 100 розничных магазинов.

Помимо Юго-Запада, магазины «Санта» откроются в Каменной Горке (Каменногорская, 1), Сухарево (Сухаревская, 62) и Серебрянке (Рокоссовского, 1). Также сменится вывеска у «Рублёвских» на Немиге (Победителей, 1) и на Якуба Коласа, 73.

Площадь флагманского супермаркета в «Магните» почти не изменится — около 1150 «квадратов». Внутри организовали широкие проходы, интуитивно понятную навигацию выше уровня глаз и интерьер в скандинавском стиле. На фасаде торгового центре появятся панели небесного цвета и белая вывеска. На прилавках представят 16 000 наименований товаров. Помимо традиционных отделов, здесь появятся рыбный остров, пекарня и гастро-зона. Заработают также небольшая кофейня и пиццерия.